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إقتصاد

قبيل اجتماع أوبك بلس.. خام برنت يتراجع صوب 80 دولارا للبرميل

Lebanon 24
27-11-2023 | 00:50
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تراجعت أسعار النفط، الاثنين، ونزل خام برنت صوب 80 دولارا للبرميل مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجموعة أوبك+، الأسبوع الجاري، للاتفاق على حجم تخفيضات الإنتاج في 2024.

وبحلول الساعة 0231 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 80.21 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 75.18 دولار للبرميل.
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وارتفع الخامان على نحو طفيف، في الأسبوع الماضي، وهو أول أسبوع يسجلان فيه مكاسب منذ خمسة أسابيع، بدعم من توقعات بأن السعودية وروسيا قد تمددان خفض الإمدادات حتى 2024، فيما قد تناقش أوبك+ خطط تطبيق المزيد من التخفيضات.

وهوت الأسعار في الشرق الأوسط، في الأسبوع الماضي، بعد أن أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها ومنهم روسيا، أو المجموعة المعروفة باسم اوبك+ اجتماعا وزاريا، حتى 30 تشرين الثاني، لحل الخلافات بخصوص أهداف الإنتاج للمنتجين في أفريقيا.

ومنذ ذلك الحين تتحرك المجموعة من أجل التوصل لتوافق، حسبما ذكرت مصادر بالمجموعة لوكالة "رويترز"، الجمعة.

وقال محللون في "آي.أن.جي" إن معنويات السوق لا تزال سلبية في ظل الخلاف داخل أوبك+ حول حصص الإنتاج على الرغم من توقعات بأن تواصل السعودية تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار مليون برميل يوميا حتى العام المقبل.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع زيادة طفيفة في المعروض في أسواق النفط العالمية في 2024 حتى لو واصلت الدول الأعضاء في أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى العام المقبل.

واستقرت أسعار النفط أيضا بعد انحسار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط في أعقاب التوصل لاتفاق هدنة في غزة وتبادل رهائن ومسجونين فلسطينيين.
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