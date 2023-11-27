هذه الدول تستخدم الدولار الأميركي كعملة محلية!





وأشار المحللون إلى أنه لن يكون من السهل تنفيذه، حيث لا يزال الدعم ضعيفاً في الكونغرس الأرجنتيني. ولكن إذا نجحت، فإنها ستصبح أكبر اقتصاد يتحول إلى الدولار.

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وقال مارك تشاندلر، خبير استراتيجي في سوق الفوركس العالمي في بانوكبيرن: "إذا استخدمت الأرجنتين الدولار، فإنها تقوم في الأساس بالاستعانة بمصادر خارجية لبنكها المركزي وسياستها النقدية في الولايات المتحدة. وإحساسي هو أن القليل من البلدان، وخاصة عدد قليل من البلدان الكبيرة، ترغب حقاً في القيام بذلك"، وفقاً لما ذكره لـ "Business Insider" في حزيران. فاز خافيير مايلي برئاسة الأرجنتين، وهو المرشح المؤيد لاستخدام الدولار بديلاً عن العملة المحلية "البيزو" - والانضمام إلى الدول الأخرى التي فعلت الشيء نفسه.وأشار المحللون إلى أنه لن يكون من السهل تنفيذه، حيث لا يزال الدعم ضعيفاً في الكونغرس الأرجنتيني. ولكن إذا نجحت، فإنها ستصبح أكبر اقتصاد يتحول إلى الدولار.وقال مارك تشاندلر، خبير استراتيجي في سوق الفوركس العالمي في بانوكبيرن: "إذا استخدمت الأرجنتين الدولار، فإنها تقوم في الأساس بالاستعانة بمصادر خارجية لبنكها المركزي وسياستها النقدية في الولايات المتحدة. وإحساسي هو أن القليل من البلدان، وخاصة عدد قليل من البلدان الكبيرة، ترغب حقاً في القيام بذلك"، وفقاً لما ذكره لـ "Business Insider" في حزيران.

كما حذر آخرون من مخاطر الركود التي يمكن أن تندلع نتيجة التحول المفاجئ في العملة، خاصة أن الأرجنتين تفتقر إلى الدولار في احتياطياتها.



ومع ذلك، فقد فعلت دول أخرى ذلك. فيما يلي الدول التي تستخدم الدولار الأميركي كعملة محلية. تقديرات الناتج المحلي الإجمالي والسكان تأتي من بيانات البنك الدولي لعام 2021.



الإكوادور

الناتج المحلي الإجمالي: 106.17 مليار دولار



السكان: 17,797,737



مرت الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية بعدد من العملات قبل أن تستقر على السوكر. ومع ذلك، عندما أصبحت العملة عديمة القيمة، بدأ العديد من المواطنين في تجميع الدولارات بأنفسهم، مما أدى إلى دولرة الأمة بشكل غير رسمي. اعتمدت الإكوادور في نهاية المطاف الدولار الأميركي في عام 2000.



بنما

الناتج المحلي الإجمالي: 63.61 مليار دولار



السكان: 4,351,267



وتستخدم الدولة الواقعة في أميركا الوسطى الدولار إلى جانب عملتها المحلية. يتم ربط بالبوا البنمي بنسبة 1 مقابل 1 للدولار ولا يتم إصداره إلا في شكل عملات معدنية. تم إنشاء هذا الهيكل منذ عام 1904 بعد أن أعلنت بنما استقلالها.



السلفادور

الناتج المحلي الإجمالي: 28.74 مليار دولار



السكان: 6,314,167



حلت العملة الأميركية محل كولون السلفادور في عام 2001، كوسيلة لتحقيق الاستقرار في اقتصادها. وفي الآونة الأخيرة، انتقلت الدولة إلى الاعتراف بالبيتكوين أيضاً في عام 2021.



زيمبابوي

الناتج المحلي الإجمالي: 28.37 مليار دولار



السكان: 15,993,524



وتم استخدام الدولار في 77% من المعاملات هذا العام بعد إعادة طرح الدولار الأميركي لكبح جماح التضخم الناجم عن الدولار الزيمبابوي المحلي. وهذه هي المرة الثانية منذ عام 2009 التي يتم فيها جلب العملة الأميركية.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، حث صندوق النقد الدولي زيمبابوي على اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن إصلاحات العملة، مثل السماح للعملة المحلية بالتعويم الحر.



جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية

الناتج المحلي الإجمالي: 3.62 مليار دولار



السكان: 1,320,942



أصبح الدولار الأميركي العملة القانونية لهذا البلد في عام 2000، بعد استفتاء شعبي في عام 1999 لتقرير استقلال الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.



ولايات ميكرونيزيا الموحدة

الناتج المحلي الإجمالي: 404 ملايين دولار



السكان: 113,131



اعتمدت الدولة الجزيرة الواقعة في غرب المحيط الهادئ الدولار بعد حصولها على الاستقلال في عام 1979.



جزر مارشال

الناتج المحلي الإجمالي: 260 مليون دولار



السكان: 42,050



استخدمت الدولة الجزرية الواقعة في جنوب المحيط الهادئ الدولار منذ عام 1979. وعلى الرغم من حث صندوق النقد الدولي على إعادة النظر في هذه الخطوة، أصدرت البلاد أيضاً تشريعاً لإنشاء عملة مشفرة وطنية في عام 2018، تُعرف باسم السيادية.



جمهورية بالاو

الناتج المحلي الإجمالي: 218 مليون دولار



عدد السكان: 18,024



تستخدم الدولة الأرخبيلية في المحيط الهادئ الدولار الأميركي منذ إنشائها في عام 1994. وفي الآونة الأخيرة، دخلت في شراكة مع شركة العملات المشفرة Ripple في ديسمبر لتطوير عملة مستقرة.



وفي الوقت نفسه، تشمل الأقاليم والولايات القضائية الأخرى التي تستخدم الدولار الأميركي أيضاً بورتوريكو، وغوام، وجزر فيرجن الأميركية، وجزر فيرجن البريطانية، وبونير، وساموا الأميركية، وتركس وكايكوس.