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إقتصاد
من دون تغيير.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
27-11-2023
|
03:02
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الإثنين، ما بين 89300 ليرة للمبيع و89600 ليرة للشراء.
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