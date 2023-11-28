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إقتصاد
النفط يتجه لإنهاء سلسلة خسائر وسط ترقب لقرار أوبك+
Lebanon 24
28-11-2023
|
01:13
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء، لتنهي سلسلة خسائر استمرت عدة جلسات قبل اجتماع حاسم لأوبك+، وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يشهد زيادة تخفيضات الإنتاج وتمديدها وسط مخاوف من استمرار تجاوز العرض الطلب.
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تحرك الأسعار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، بحلول الساعة 0152 بتوقيت غرينتش، بواقع 45 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 80.43 دولار للبرميل، في طريقها لإنهاء موجة خسائر استمرت أربعة أيام. أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فارتفعت 43 سنتا، أو 0.6 بالمئة أيضا، إلى 75.28 دولار للبرميل، بعد تراجعها لثلاث جلسات متتالية.
وستعقد أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت في 30 تشرين الثاني لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.
وقالت (إيه.إن.زد ريسيريش) في مذكرة للعملاء اليوم الثلاثاء "ارتفع النفط الخام بشدة في التعاملات المبكرة وسط تقارير تفيد بأن أوبك ستخفض حصص الإنتاج".
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