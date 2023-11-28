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إقتصاد

الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أشهر وسط تراجع الدولار

Lebanon 24
28-11-2023 | 03:26
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ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، بعد أن لامست أعلى مستوى في ستة أشهر الثلاثاء، إذ أبقت التوقعات بإنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة رفع أسعار الفائدة الدولار وعوائد سندات الخزانة تحت ضغط.
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وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "انخفاض عوائد السندات والرهانات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي (الفائدة) في وقت أقرب مما كان يعتقد في الأصل ساعد بالتأكيد الذهب على التألق".

ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ أواخر آب مقابل العملات الرئيسية المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وحومت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في شهرين عند 4.3630 بالمئة.
وعززت بيانات صدرت مؤخرا وأظهرت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في تيسير السياسات النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعا. وتترقب السوق حاليا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي وهي مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي والمقرر صدورها الخميس.
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