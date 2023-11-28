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إقتصاد
بورصة بكين تمنع "كبار المساهمين" من بيع الأسهم
Lebanon 24
28-11-2023
|
04:30
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نفذت بورصة بكين سياسة جديدة تمنع كبار المساهمين (المساهم الرئيسي) من بيع أسهمهم أو تخفيض حيازتهم في الشركات المدرجة، خوفًا من أن تؤدي مثل هذه المبيعات إلى إخماد الارتفاع الذي سجلته البورصة في الفترة الأخيرة، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصادر.
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وقالت البورصة في بيان لرويترز الثلاثاء إن الحديث عن مثل هذه السياسة "ليس واقعيا" وإنه "لا يوجد تغيير في المبادئ التوجيهية المنشورة ذات الصلة".
يذكر أن "المساهم الرئيسي" هو الشخص الذي يمتلك حصة تبلغ 5 بالمئة أو أكثر ويتعين عليه تقديم إيداع عام لدى البورصة ذات الصلة قبل بيع الأسهم، وفقًا لقواعد البورصات الصينية، لكن بورصة بكين قد رفضت تلك الإيداعات مؤخرا، بحسب المصادر.
وأضافت المصادر أنه لم يتضح على الفور إلى متى ستظل هذه السياسة الجديدة سارية، والتي تبدو وكأنها محاولة من قبل السلطات لضمان الحفاظ على الارتفاع الأخير في السوق.
وكان مؤشر بورصة بكين الرئيسي قد قفز بنسبة 46 بالمئة خلال نوفمبر، بدعم من مجموعة من السياسات التي نفذتها الحكومة الصينية.
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