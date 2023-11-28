احتفالات سعودية بالفوز باستضافة "إكسبو 2030"

احتفلت العاصمة السعودية الرياض باستضافة إكسبو 2030، وشهدت سماء المدينة عروضاً من الألعاب النارية وتزينت بالأضواء.

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وحصدت الرياض 119 صوتاً من 182 عضوا في المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس، بينما حصلت بوسان على 29 صوتا، وروما على 17 صوتا.

وتعين على السعودية الحصول على ثلثي الأصوات للفوز من الجولة الأولى.

وتنافست مدينتا بوسان في كوريا الجنوبية وروما في إيطاليا مع الرياض على استضافة المعرض العالمي الذي يقام كل خمس سنوات، ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن "فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 يأتي ترسيخا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها".

وأكد الأمير محمد على أن "الرياض جاهزة لاحتضان العالم في إكسبو 2030، ووفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيس للمعرض حقبة التغيير، معا نستشرف المستقبل، وموضوعاته الفرعية غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع"، وتسخير الإمكانات كافة".

وخصصت السعودية مبلغ 353 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة في معرض الرياض إكسبو 2030. (العربية)