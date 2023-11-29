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إقتصاد
اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
29-11-2023
|
02:04
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 89300 و 89600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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