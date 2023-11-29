Advertisement

إقتصاد

خبر يتعلّق بسعر الدولار... ما الذي سجّله اليوم؟

Lebanon 24
29-11-2023 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1135567-638368618636911309.png
Doc-P-1135567-638368618636911309.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع الدولار الأميركي في التعاملات، اليوم الأربعاء، بعدما انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر على أمل أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة قريبا.

وكان الدولار النيوزيلندي أحد أفضل العملات أداء، إذ ارتفع بنسبة 0.49 بالمئة إلى 0.6166 دولار بعدما أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه حذر من أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من تشديد السياسة النقدية.
Advertisement

وصعد الدولار النيوزيلندي أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6207 دولار.

سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات، أدنى مستوى له منذ أوائل اب عند 102.46.

ثم قلص بعض خسائره وارتفع في أحدث التداولات 0.12 بالمئة إلى 102.73.

وتجاوز اليورو لفترة وجيزة 1.10 دولار للمرة الأولى منذ اب، أمس الثلاثاء، لكنه قلص مكاسبه مستقرا عند 1.0991 دولار.

وتمسك الين الياباني، شديد التأثر بعوائد السندات الأميركية، بمكاسبه الأخيرة اليوم الأربعاء. ولم يطرأ تغيّر يذكر على الدولار عند 147.37 ين بعد أن انخفض في وقت سابق لأدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 146.68 ين.

وأنهى اليوان الصيني التداولات المحلية عند 7.1246 للدولار، في أقوى إغلاق منذ 16 حزيران. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:19 | 2023-11-29
04:30 | 2023-11-29
02:04 | 2023-11-29
00:29 | 2023-11-29
00:22 | 2023-11-29
23:20 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24