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إقتصاد
خبر يتعلّق بسعر الدولار... ما الذي سجّله اليوم؟
Lebanon 24
29-11-2023
|
07:00
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ارتفع الدولار الأميركي في التعاملات، اليوم الأربعاء، بعدما انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر على أمل أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة قريبا.
وكان الدولار النيوزيلندي أحد أفضل العملات أداء، إذ ارتفع بنسبة 0.49 بالمئة إلى 0.6166 دولار بعدما أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه حذر من أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من تشديد السياسة النقدية.
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وصعد الدولار النيوزيلندي أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6207 دولار.
سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات، أدنى مستوى له منذ أوائل اب عند 102.46.
ثم قلص بعض خسائره وارتفع في أحدث التداولات 0.12 بالمئة إلى 102.73.
وتجاوز اليورو لفترة وجيزة 1.10 دولار للمرة الأولى منذ اب، أمس الثلاثاء، لكنه قلص مكاسبه مستقرا عند 1.0991 دولار.
وتمسك الين الياباني، شديد التأثر بعوائد السندات الأميركية، بمكاسبه الأخيرة اليوم الأربعاء. ولم يطرأ تغيّر يذكر على الدولار عند 147.37 ين بعد أن انخفض في وقت سابق لأدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 146.68 ين.
وأنهى اليوان الصيني التداولات المحلية عند 7.1246 للدولار، في أقوى إغلاق منذ 16 حزيران. (سكاي نيوز)
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