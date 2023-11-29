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إقتصاد
تحول رقمي جديد في مصر ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب!
Lebanon 24
29-11-2023
|
23:00
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أطلقت مصر أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب، وذلك على هامش معرض نبيو الثالث للذهب والمجوهرات.
وشهد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، إطلاق تلك الماكينة، في خطوة داعمة للتحول الرقمي بالبلاد.
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وتقدم الماكينة تجربة مختلفة للعملاء، إذ تتيح حصولهم على سبائك ذهبية من خلال إيداع قيمتها، كما أنها تتيح أحجام مختلفة بدءاً من غرام واحد كحد أدنى، ويتم تحديث الأسعار فيها على مدار الساعة.
وكشف الوزير المصري، في تصريحات إعلامية له، عن أن التجربة من المقرر أن يتم تعميمها في مناطق أخرى، موضحاً أن هناك نظاماً قوياً بشأن تأمينها.
ومع تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، وفي ظل الضغوطات التي تواجهها المالية العامة في مصر، ازداد الطلب المحلي على السبائك الذهبية؛ من أجل الادخار والاستثمار متوسط وطويل الأجل، بغية الحفاظ على قيمة المدخرات، وفي وقت يحبس فيه المصريون أنفاسهم انتظاراً لـ "تعويم" محتمل لسعر العملة المحلية.
وتعاني سوق الصرف في مصر من فجوة واسعة بين السعر الرسمي والأسعار في السوق الموازية؛ ذلك أن الدولار في السوق الرسمية لا يزال قرب الـ 31 جنيهاً، بينما يلامس في السوق السوداء حدود الـ 50 جنيهاً.
من جانبه، يقول مستشار وزير التموين المصري لشؤون الذهب، ناجي فرج، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن هذه التكنولوجيا موجودة في عدة دول حول العالم منذ نحو عشرة أعوام، ويسهم تطبيقها في مصر تعزيز وتطوير القطاع.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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