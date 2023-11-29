في مصر.. خطوة لحشد التمويل المناخي وهذه تفاصيلها!

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وتهدف مصر من هذه الخطوة إلى حشد "التمويل المناخي"، فضلا عن تعزيز الجهود العالمية في التخفيف والتكيّف مع التغيرات المناخية.وحددت مصر 16 قطاعاً أساسياً تهدف إلى جذب "شهادات الكربون" خلالهم، بحسب مصدر مسؤول تحدث لموقع لـ"سكاي نيوز عربية"، شريطة عدم ذكر اسمه.وأوضح المصدر أن الحكومة المصرية تدرس مشروعات شهادات الكربون منذ فترة طويلة، وعملت بمختلف مؤسساتها خلال الأشهر القليلة الماضية على استكمال الهياكل القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق تلك الشهادات قريبا.بدوره، يقول محمد عبد الرحيم، الخبير البيئي المصري، إن أسواق الكربون فكرة تتبنّاها عدة دول بالعالم لمواجهة تغيّر المناخ، وتوفير التمويل اللازم لها.ويوضح الخبير البيئي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أهمية أسواق الكربون في الآتي:- هناك اهتمام عالمي بـ"أسواق الكربون"، وشهاداتها، وتلك التجربة تنتقل لمصر والدول العربية حاليا.