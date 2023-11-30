22
o
بيروت
22
o
طرابلس
29
o
صور
24
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الذهب يتماسك قبيل اختبار التضخم الأميركي
Lebanon 24
30-11-2023
|
03:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقرت أسعار الذهب في تعاملات الخميس المبكرة، وتحركت في نطاق ضيق لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا، مع ترقب المستثمرين قراءة رئيسية للتضخم لتحديد ما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستأتي في وقت أقرب من المتوقع.
Advertisement
أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) هذا الأسبوع إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة وتوقعوا تباطؤ النمو واستمرار تراجع التضخم.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
ونزل مؤشر الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
Advertisement
الأكثر قراءة
دوي إنفجار قوي يهزّ البقاع.. ماذا قيلَ بشأنه؟
Lebanon 24
دوي إنفجار قوي يهزّ البقاع.. ماذا قيلَ بشأنه؟
12:08 | 2023-11-29
29/11/2023 12:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أجواء الغضب تفاعلت لدى أهل بيروت
Lebanon 24
أجواء الغضب تفاعلت لدى أهل بيروت
17:00 | 2023-11-29
29/11/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى سارّة عن السفر في لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
بُشرى سارّة عن السفر في لبنان.. ما هي؟
15:02 | 2023-11-29
29/11/2023 03:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند الطريق المؤدية إلى المطار؟ شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
ماذا يجري عند الطريق المؤدية إلى المطار؟ شاهدوا الفيديو!
12:38 | 2023-11-29
29/11/2023 12:38:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوضع خطير".. هكذا تحدّث إسرائيليون عن نصرالله و "حزب الله"!
Lebanon 24
"الوضع خطير".. هكذا تحدّث إسرائيليون عن نصرالله و "حزب الله"!
06:21 | 2023-11-29
29/11/2023 06:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:14 | 2023-11-30
على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
23:48 | 2023-11-29
"الحكومات وحدها لن تستطيع".. كيف يمكن للقطاع الخاص الإسهام في حل أزمة الكربون؟
23:00 | 2023-11-29
تحول رقمي جديد في مصر ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب!
22:45 | 2023-11-29
عودة "توتال" للحفر في البلوك 9 : "توقيت مُناسب" يرتبط بالإستقرار
22:23 | 2023-11-29
أموال المودعين : هل تطوى صفحة"اللولار"؟
16:51 | 2023-11-29
في مصر.. خطوة لحشد التمويل المناخي وهذه تفاصيلها!
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
30/11/2023 11:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
30/11/2023 11:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
30/11/2023 11:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24