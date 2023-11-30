الدولار يرتفع من أدنى مستوياته في 3 أشهر

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ارتفع الدولار من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، لكنه لا يزال يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري خلال عام مع زيادة المستثمرين الرهان على أن مجلس الاحتياطي الأميركي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، وذلك قبل صدور تقرير حاسم عن التضخم في وقت لاحق من اليوم.وانخفض اليورو بعدما خالفت بيانات أسعار المستهلكين الفرنسية التوقعات بعد يوم من بيانات أظهرت تباطؤ نمو الأسعار في ألمانيا وإسبانيا أيضا.ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات منافسة، 0.35 بالمئة إلى 103.18 نقطة من 102.46 نقطة سجلها أمس الأربعاء وكانت أدنى مستوى له منذ 11 آب.ولا يزال المؤشر منخفضا بنحو 3.3 بالمئة في تشرين الثاني مع زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024.ويترقب المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي غدا الجمعة بعدما أعلن كريستوفر والر عضو مجلس البنك المركزي الأميركي يوم الثلاثاء خفضا محتملا لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.لكن قبل ذلك، ستسلط الأضواء بقوة على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي سيصدر اليوم الخميس.وارتفع الدولار بعد أن استمر التضخم في فرنسا في التراجع في تشرين الثاني، مما أثر على اليورو وأعطى دفعة للعملة الأميركية.وانخفض اليورو 0.43 بالمئة أمام الدولار إلى 1.0921 دولار. وارتفع أمس الأربعاء لأعلى مستوى منذ آب عند 1.1017 دولار.وصعد الين اليوم الخميس 0.07 بالمئة إلى 147.085 مقابل الدولار.وانخفض الجنيه الإسترليني 0.25 بالمئة إلى 1.2664 دولار في أحدث التعاملات.وارتفع الدولار الأسترالي 0.08 بالمئة إلى 0.6622 دولار وصعد 4.5 بالمئة في تشرين الثاني محققا أكبر مكسب له في شهر واحد خلال عام. (سكاي نيوز)