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إقتصاد
مع ازدياد الفقر.. عدد المليارديرات في العالم يرتفع!
Lebanon 24
30-11-2023
|
11:45
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نشر موقع البنك السويسري "يو بي إس" تقريرًا بعنوان "طموحات الملياردير لعام 2023"، يفيد بارتفاع عدد المليارديرات في جميع أنحاء العالم بنسبة 7% بين عامي 2022 و2023 من 2376 إلى 2542 شخصًا، وبازدياد ثروتهم بنسبة 9%، من 11 تريليون دولار إلى 12 تريليون دولار.
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وأوضح البنك في تقريره: "نمت في جميع أنحاء العالم، ثروة المليارديرات جزئيا في الفترة 2022/2023 بفضل المليارديرات العاملين في مجال الأعمال الاستهلاكية وتجارة التجزئة في أوروبا، بعد انخفاضها بنسبة 20% تقريبا خلال الأشهر الـ 12 السابقة، وبشكل عام، خلال العام الماضي، نما عدد المليارديرات في جميع أنحاء العالم بنسبة 7%، حيث ارتفع من 2376 إلى 2542، وزادت ثروتهم بنسبة 9%، من 11 تريليون دولار أمريكي إلى 12 تريليون دولار أميركي".
وأضاف البنك: "في حين أن المليارديرات الذين يمتلكون شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المبتكرة قد جمعوا أكبر قدر من الثروة خلال العقد الماضي، إلا أن هناك علامات مبكرة على تحسن بنسبة 15% في ثروات المليارديرات مع الشركات الصناعية، والتي من المرجح أن تستمر في سياق انتقال الطاقة وارتفاع الإنفاق الدفاعي في العديد من البلدان".
وأشار بنيامين كافالي، رئيس قسم العملاء الاستراتيجيين في "يو بي إس" إلى أن "تقرير هذا العام يظهر أن غالبية المليارديرات الذين جمعوا الثروة في العام الماضي فعلوا ذلك عن طريق الميراث، وليس نتيجة لريادة الأعمال، هذا هو موضوع نتوقع أن نرى أكثر منه في السنوات الـ20 المقبلة، وأكثر من ألف من المليارات تذهب لأطفالهم نتيجة الميراث".
المصدر: سبوتنيك
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