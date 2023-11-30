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إقتصاد

البرازيل تتلقى دعوة للانضمام الى تحالف أوبك+ العام المقبل

Lebanon 24
30-11-2023 | 15:00
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تلقت البرازيل، إحدى أبرز الدول المنتجة للنفط في العالم، دعوة للانضمام الى تحالف "أوبك+" اعتبارا من السنة المقبلة.

وقال مكتب الرئاسة البرازيلي إن البرازيل تلقت دعوة للانضمام لتحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط خلال زيارة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للسعودية، لكن الحكومة لم ترد بعد على الدعوة. 
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وبحسب البيان الصحافي الذي أصدرته المجموعة، فقد حضر اجتماعها اليوم، وزير المعادن والطاقة في البرازيل التي ستنضم إلى ميثاق التعاون الخاص بالتحالف من كانون الثاني 2024.
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