السعودية تمدد خفض إنتاجها النفطي بمليون برميل يوميا حتى آذار 2024

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أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستواصل خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا حتى "نهاية الربع الأول من عام 2024"، محافظة على استراتيجيتها الهادفة إلى دعم أسعار الخام.وبدأت الرياض سياسة التخفيضات الإضافية في تموز، وهي تأتي علاوة على الخفض الطوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميا المعلن عنه في نيسان.