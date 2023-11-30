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إقتصاد
السعودية تمدد خفض إنتاجها النفطي بمليون برميل يوميا حتى آذار 2024
Lebanon 24
30-11-2023
|
23:00
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أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستواصل خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا حتى "نهاية الربع الأول من عام 2024"، محافظة على استراتيجيتها الهادفة إلى دعم أسعار الخام.
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وبدأت الرياض سياسة التخفيضات الإضافية في تموز، وهي تأتي علاوة على الخفض الطوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميا المعلن عنه في نيسان.
المصدر: euronews
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