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إقتصاد
النفط يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة
Lebanon 24
01-12-2023
|
02:01
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، لتواصل الخسائر التي بدأتها بعد أن اتفق المنتجون في تحالف أوبك+ على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط في الربع الأول من العام المقبل، وهي تخفيضات جاءت دون توقعات السوق.
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تحرك الأسعار
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر شباط بواقع 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش. في حين عكست العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خسائرها المبكرة إلى ارتفاع طفيف بواقع 8 سنتات أو 0.038 بالمئة إلى 76.04 دولار.
ويتجه كلا الخامين نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة بأقل من 0.5 بالمئة.
واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+، الذين يضخون أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي، على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.
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