ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لتركيا إلى إيجابية

عدلت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للائتمان السيادي لتركيا إلى إيجابية من مستقرة مع انخفاض العجز المزدوج، وأكدت تصنيفها عند B.



وقالت ستاندرد آند بورز، الخميس، إن التعديل يأتي في ظل تغيرات السياسة الأخيرة بما في ذلك قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي إلى 40 بالمئة بالإضافة إلى "فائض ميزان المعاملات الجارية المسجل في أيلول، وتعافي الاحتياطيات القابلة للاستخدام خلال أول 17 يوما من شهر تشرين الثاني"‬‬.

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والتصنيف B أقل بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية. وتعني النظرة المستقبلية الإيجابية إمكانية تحسين التصنيف لكنها لا ترتبط بجدول زمني.



وأظهرت بيانات صدرت الخميس، أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي ارتفع بنحو سبعة مليارات دولار إلى 35.81 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 24 تشرين الثاني، مسجلا أعلى مستوياته منذ آذار 2020.