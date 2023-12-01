Advertisement

إقتصاد

ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لتركيا إلى إيجابية

Lebanon 24
01-12-2023 | 03:11
A-
A+
Doc-P-1136210-638370187944656839.jpg
Doc-P-1136210-638370187944656839.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عدلت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للائتمان السيادي لتركيا إلى إيجابية من مستقرة مع انخفاض العجز المزدوج، وأكدت تصنيفها عند B.

وقالت ستاندرد آند بورز، الخميس، إن التعديل يأتي في ظل تغيرات السياسة الأخيرة بما في ذلك قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي إلى 40 بالمئة بالإضافة إلى "فائض ميزان المعاملات الجارية المسجل في أيلول، وتعافي الاحتياطيات القابلة للاستخدام خلال أول 17 يوما من شهر تشرين الثاني"‬‬.
Advertisement
 
والتصنيف B أقل بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية. وتعني النظرة المستقبلية الإيجابية إمكانية تحسين التصنيف لكنها لا ترتبط بجدول زمني.

وأظهرت بيانات صدرت الخميس، أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي ارتفع بنحو سبعة مليارات دولار إلى 35.81 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 24 تشرين الثاني، مسجلا أعلى مستوياته منذ آذار 2020.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:01 | 2023-12-01
02:58 | 2023-12-01
02:13 | 2023-12-01
02:08 | 2023-12-01
02:01 | 2023-12-01
00:46 | 2023-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24