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إقتصاد

الدولار يتراجع.. ماذا كشفت آخر الأرقام اليوم؟

Lebanon 24
01-12-2023 | 02:58
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انخفض الدولار في تعاملات الجمعة، بينما ارتفع اليورو بعد تكبده خسائر كبيرة خلال الليل إذ يقيم المتعاملون بيانات أظهرت تراجع التضخم مما زاد من توقعات بأن رفع أسعار الفائدة بلغ ذروته وأن البنوك المركزية ستبدأ قريباً في خفضها.
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وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات منافسة 0.116 بالمئة إلى 103.33 بعد أن سجل أضعف أداء شهري في عام في تشرين الثاني رغم ارتفاعه خلال الليل 0.6 بالمئة.

وأظهرت بيانات الخميس، ارتفاع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بصورة معتدلة في تشرين الأول، بينما كانت الزيادة السنوية للتضخم الأقل في أكثر من عامين ونصف العام.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ثلاثة بالمئة في تشرين الأول، على أساس سنوي بما شكل تراجعاً عن قراءة 3.4 بالمئة على مدى 3 أشهر، لكن القراءات لا تزال مرتفعة عما يستهدفه المركزي الأميركي وهو اثنين بالمئة.

وألمح صانعو السياسات في الفيدرالي الأميركي، الخميس، إلى أن عمليات رفع الفائدة انتهت على الأرجح لكنهم تركوا الباب مفتوحاً أمام المزيد من عمليات التشديد النقدي إذا أصيب التقدم في كبح التضخم بالجمود.

ويتحول تركيز المستثمرين على تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت لاحق الجمعة للتدقيق في كل كلمة من أجل رسم مسار سعر الفائدة.

وفي أوروبا، أظهرت بيانات أمس الخميس أن التضخم في منطقة اليورو تراجع أكثر من المتوقع لثالث شهر على التوالي في تشرين الثاني، مما زاد الرهانات على خفض الفائدة في بداية الربيع.

وأدت البيانات لخفض اليورو 0.7 بالمئة الخميس، وارتفع في أحدث تعاملات 0.21 بالمئة مسجلا 1.0909 دولار. لكن العملة الأوروبية الموحدة منخفضة 0.2 بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.14 بالمئة مسجلا 1.264 دولار.

وزاد الين الياباني 0.06 بالمئة إلى 148.09 للدولار وفي سبيله ليسجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب مقابل الدولار مبتعداً عن أدنى مستوى فيما يقرب من 33 عاما لامسه في منتصف تشرين الثاني وهو 151.92.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.06 بالمئة إلى 0.661 دولار أميركي وارتفع الدولار النيوزيلاندي 0.13 بالمئة إلى 0.616 دولار أميركي.
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