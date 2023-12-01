إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية في الإمارات

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.

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التمويل يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.



ويأتي إعلان رئيس دولة الإمارات خلال الكلمة الافتتاحية للشيخ محمد بن زايد، خلال أعمال "القمة العالمية للعمل المناخي" التي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28" في مدينة إكسبو دبي.



ورحب خلال كلمته الافتتاحية بقادة دول العالم ورؤساء حكوماتها ووفودها وممثلي المنظمات الدولية في دولة الإمارات وبمشاركتهم في القمة العالمية للمناخ.



وقال آل نهيان: "إن اجتماعنا اليوم يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة..ومن أهمها تغير المناخ وانعكاساته التي تؤثر على جميع جوانب الحياة".



وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أن بلاده استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة.. وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.



كما تحدث عن دور المؤسس لدولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي رسخ لدى شعبه نهجاً أصيلاً في صون موارد الطبيعة والحفاظ عليها والحرص على استدامتها، والذي كان يشدد (الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان) دائما على أن الثروة الحقيقية للدول تكمن في أبنائها.







