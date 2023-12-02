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إقتصاد

"كوب 28".. المدن تواجه فجوة ضخمة فى التمويل المناخى

Lebanon 24
02-12-2023 | 16:00
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أظهرت دراسة نُشرت، اليوم، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) أن "المدن لا تتلقى سوى جزء صغير من التمويل الذي تحتاجه لمواجهة تغير المناخ خاصة في البلدان منخفضة الدخل".

 

وقال تحالف قيادة التمويل المناخي في المدن إن "هناك مدنا تقع على الخط الأمامي لمخاطر المناخ ومسؤولة عن ثلاثة أرباع الانبعاثات العالمية، لكن بنوك التنمية متعددة الأطراف بحاجة إلى اعتماد استراتيجيات جديدة لمعالجة فجوة التمويل المتزايدة".

 
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وتتلقى المدن واحدا بالمئة فقط من التمويل المناخي الذي تحتاجه والذي يقدر بنحو 5.4 تريليون دولار سنويا حتى عام 2030، وفقا للدراسة، وهي أول مراجعة على الإطلاق للتمويل الحضري من بنوك التنمية الكبرى متعددة الأطراف. 

 

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات من 815 من المشروعات المتعلقة بالمناخ في المناطق الحضرية مولتها هذه البنوك خلال تلك الفترة. ودعت الدراسة بنوك التنمية إلى توفير المزيد من التمويل بشروط ميسرة من أجل إزالة مخاطر الاستثمارات. (وكالات)

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