Advertisement

إقتصاد

على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم

Lebanon 24
03-12-2023 | 13:42
A-
A+
Doc-P-1137110-638372332723469471.jpg
Doc-P-1137110-638372332723469471.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استقرار في سعر الصرف.. اليكم ما سجله الدولار صباح اليوم
lebanon 24
03/12/2023 21:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
استقرار في سعر الصرف.. اليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم
lebanon 24
03/12/2023 21:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في سعر الصرف.. اليكم ما سجله الدولار صباح اليوم
lebanon 24
03/12/2023 21:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع في سعر الصرف.. هذا ما سجله الدولار صباح اليوم
lebanon 24
03/12/2023 21:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

سعر الصرف

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2023-12-03
12:27 | 2023-12-03
10:18 | 2023-12-03
10:00 | 2023-12-03
09:11 | 2023-12-03
06:14 | 2023-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24