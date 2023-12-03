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إقتصاد
اندلاع حريق في خط لإنتاج النفط في الكويت
Lebanon 24
03-12-2023
|
23:00
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أعلنت شركة نفط الكويت أن حريقاً محدوداً اندلع في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1 في منطقة جنوب وشرق الكويت، وذلك أثناء صيانة دورية مجدولة.
وأضافت الشركة في بيان صحافي، اليوم الأحد، أن الحريق اندلع في خط الشعلة أثناء صيانة موظفي المقاول للخط، ما نتج عنه عدد من الإصابات بين العمال، الذين نقلوا على الفور إلى المستشفيات للعلاج الرعاية الطبية اللازمة.
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وأكدت الشركة أن الفرق المعنية سيطرت على الحريق، حيث استجابت على الفور جميع الطواقم من إسعاف وإطفاء وعمليات والفرق المساندة الأخرى، وذلك حسب الإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأوضحت الشركة أن الإنتاج في المنطقة لم يتأثر على الإطلاق.
المصدر: 24 ae
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