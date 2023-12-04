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إقتصاد
اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
04-12-2023
|
04:26
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الإثنين، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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