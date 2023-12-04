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إقتصاد

أسهم أوروبا تتراجع.. ما علاقة شركات التعدين والطاقة؟

Lebanon 24
04-12-2023 | 08:00
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تراجعت الأسهم الأوروبية بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي، مدفوعة بزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، مع تراجع أسهم شركات التعدين والطاقة بفعل ضعف أسعار السلع الأولية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى في أربعة أشهر الجمعة، محققا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
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وانخفضت أسهم شركات التعدين 1.9 بالمئة إذ نال ارتفاع الدولار الأميركي من أسعار النحاس، في حين تراجعت أسهم شركات الطاقة 1.4 بالمئة مع انخفاض النفط وسط ضغوط مستمرة بسبب قرار أوبك+ وعدم اليقين بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود.

وعززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة، من توقعات الأسواق بأن أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة قد بلغت ذروتها.

ويترقب المستثمرون عددا كبيرا من البيانات هذا الأسبوع بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة والناتج المحلي الإجمالي بحثا عن دلائل حول توقعات التضخم والاقتصاد.

وربح سهم شركة هوفمان-لا روش بنسبة 1.7 بالمئة بعد الاتفاق على الاستحواذ على شركة تطوير التكنولوجيا البيولوجية كارموت ثيرابيوتكس مقابل 2.7 مليار دولار.

وقفز سهم رولز رويس بنسبة 3.7 بالمئة بعد أن رفع بنك جيه.بي مورغان تقييمه لأسهم الشركة الهندسية إلى توصية "بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية" من "محايد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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