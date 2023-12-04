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إقتصاد

بنوك الإمارات تتعهد بتقديم 200 مليار دولار للتمويل الأخضر

Lebanon 24
04-12-2023 | 11:00
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أعلن رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) إن بنوك الإمارات خصصت تريليون درهم، أو حوالي 200 مليار دولار للتمويل الأخضر.

ويضاف الإعلان الذي جاء في اليوم المخصص للتمويل بالمؤتمر المقام في دبي إلى قائمة متزايدة من التعهدات بشأن كافة الأمور بدءا من بناء الطاقة المتجددة إلى مساعدة المزارعين على تحسين جودة التربة.
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وقال الغرير "في هذه اللحظة المحورية، يشرفني أن أعلن عن التزام تاريخي بتحقيق طموح دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعهدت الخدمات المصرفية لاتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية بشكل جماعي تخصيص أكثر من تريليون درهم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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