24
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
-4
o
بشري
25
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
خبر يتعلّق بارتفاع الدولار.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
04-12-2023
|
06:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع الدولار، الاثنين، ليستعيد بعض المكاسب بعد تراجعه على مدى ثلاثة أسابيع متتالية بفعل رهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سيخفض أسعار الفائدة قريبا، في حين تجاوزت عملة بتكوين 41 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل عام 2022.
Advertisement
وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة إلى 1.0876 دولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.19 بالمئة إلى 103.33.
وارتفع اليورو ثلاثة بالمئة مقابل الدولار الشهر الماضي وبلغ أعلى مستوى له منذ آب حين تجاوز 1.10 دولار إذ أظهرت البيانات أن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بسرعة. وانخفض مؤشر الدولار 3.1 بالمئة في تشرين الثاني في أكبر انخفاض شهري له خلال عام.
وقال كولين آشر كبير الاقتصاديين في بنك ميزوهو في لندن "تشرين الثاني... كان شهرا سيئا للغاية بالنسبة للدولار لأسباب من بينها التوقعات بتيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي ... نرى مجالا لتغيير المسار بنهاية العام".
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.27 بالمئة إلى 1.2675 دولار اليوم الاثنين، كما انخفض الدولار الأسترالي 0.44 بالمئة إلى 0.6646 دولار أميركي. وارتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري أيضا 0.31 بالمئة إلى 0.8723 فرنك في أحدث التعاملات.
وصعدت بتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ نيسان 2022 إلى أكثر من 41700 دولار بعد أن أدت رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة لتعزيز الأصول التي تنطوي على مخاطرة أكبر في الأسواق المالية. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
يعيش فيها لبنانيّون... ما الذي تشهده هذه المدينة الأوروبيّة بسبب الحرب في غزة؟
Lebanon 24
يعيش فيها لبنانيّون... ما الذي تشهده هذه المدينة الأوروبيّة بسبب الحرب في غزة؟
10:30 | 2023-12-03
03/12/2023 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنته الممثلة مُنهارة وزوجته لا تعلم بعد.. تفاصيل جديدة عن الحادث الذي تسبب بوفاة الفنان الشهير (صور)
Lebanon 24
ابنته الممثلة مُنهارة وزوجته لا تعلم بعد.. تفاصيل جديدة عن الحادث الذي تسبب بوفاة الفنان الشهير (صور)
00:15 | 2023-12-04
04/12/2023 12:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاة مواطن من غارة اسرائيلية في الجنوب.. إليكم أحدث التطورات
Lebanon 24
نجاة مواطن من غارة اسرائيلية في الجنوب.. إليكم أحدث التطورات
15:04 | 2023-12-03
03/12/2023 03:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس سيتحوّل: أمطار وعواصف رعدية نحو لبنان.. والذروة ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس سيتحوّل: أمطار وعواصف رعدية نحو لبنان.. والذروة ستكون في هذا الموعد
03:04 | 2023-12-04
04/12/2023 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل للمواطنين... هذا النوع من اللحوم يغزو الأسواق
Lebanon 24
تحذير عاجل للمواطنين... هذا النوع من اللحوم يغزو الأسواق
06:43 | 2023-12-04
04/12/2023 06:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:01 | 2023-12-04
في أيامه الأربعة الأولى... COP28 يجمع أكثر من 200 مليار درهم
08:06 | 2023-12-04
أغلى مدن العالم لهذا العامّ.. تعرفوا إليها
08:00 | 2023-12-04
أسهم أوروبا تتراجع.. ما علاقة شركات التعدين والطاقة؟
06:43 | 2023-12-04
تحذير عاجل للمواطنين... هذا النوع من اللحوم يغزو الأسواق
04:26 | 2023-12-04
اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
01:07 | 2023-12-04
الذهب يحلق لمستويات تاريخية جديدة.. وهذا ما توقعه الخبراء عن العام المقبل!
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
04/12/2023 16:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
04/12/2023 16:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
04/12/2023 16:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24