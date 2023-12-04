Advertisement

إقتصاد

أعمال تقييم معهد البحوث الصناعية المطابقة على المنتجات المستوردة... إليكم هذا البيان

Lebanon 24
04-12-2023 | 10:21
A-
A+
Doc-P-1137416-638373075270642567.jpg
Doc-P-1137416-638373075270642567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر تشرين الثاني 2023.

وجاء في البيان:

-    البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد  3.010   بيان جمركي.
Advertisement
-    البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment)  30  بيان جمركي.
-    البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة  826    بيان جمركي.
-    البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 436  بيان جمركي.

-    البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة  1.718    بيان جمركي.
-    البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.793    بيان جمركي.
-    البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 83    بيان جمركي.

وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (4)، سائل تنظيف (1)، مطهرات (8) ، ادوات طبية (1)، أجهزة طاقة (2)، أجهزة ولوازم كهربائية (54)،
مفروشات (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (9)، زيت هيدروليك (3).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
-    البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح                                    80   بيان جمركي
-    البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية:                            3   بيان جمركي

وهي مفصّلة على الشكل التالي:

زيت هيدروليك - نسبة الرغوة 640 - 800 ليتر - اذربيجان - مرفا بيروت/مستلزمات طبية للاسنان - عدم تامين الشهادات المطلوبة - 5.17 كغ - الهند - مطار بيروت/مسحوق غسيل - نسبة المادة الفعالة اقل من الحد الادنى 1.86% - 22418 كغ - تركيا - مرفا بيروت .
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2023-12-04
10:18 | 2023-12-04
10:13 | 2023-12-04
09:01 | 2023-12-04
08:06 | 2023-12-04
08:00 | 2023-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24