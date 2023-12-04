أعمال تقييم معهد البحوث الصناعية المطابقة على المنتجات المستوردة... إليكم هذا البيان

Advertisement

صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر تشرين الثاني 2023.وجاء في البيان:- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 3.010 بيان جمركي.- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 30 بيان جمركي.- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 826 بيان جمركي.- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 436 بيان جمركي.- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.718 بيان جمركي.- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.793 بيان جمركي.- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 83 بيان جمركي.وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (4)، سائل تنظيف (1)، مطهرات (8) ، ادوات طبية (1)، أجهزة طاقة (2)، أجهزة ولوازم كهربائية (54)،مفروشات (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (9)، زيت هيدروليك (3).علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتجأو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 80 بيان جمركي- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 3 بيان جمركيوهي مفصّلة على الشكل التالي:زيت هيدروليك - نسبة الرغوة 640 - 800 ليتر - اذربيجان - مرفا بيروت/مستلزمات طبية للاسنان - عدم تامين الشهادات المطلوبة - 5.17 كغ - الهند - مطار بيروت/مسحوق غسيل - نسبة المادة الفعالة اقل من الحد الادنى 1.86% - 22418 كغ - تركيا - مرفا بيروت .