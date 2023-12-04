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إقتصاد

للمرة الثانية الذهب يقفز عالمياً

Lebanon 24
04-12-2023 | 16:01
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لليوم الثاني على التوالي، تجاوزت أسعار الذهب الفورية 2100 دولار للأونصة، لتسجل قفزة في الأسعار على مستوى تاريخي.
يأتي ذلك، بعد أن عززت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من ثقة المتداولين في أن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.
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وقال "بأول" إن “مخاطر كل من التشديد النقدي غير الكافي والمفرط أصبحت أكثر توازناً، ومع ذلك، أكد أن المركزي الأميركي ليس لديه خططاً لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي".
وتتوقع الأسواق حاليا فرصة بنسبة 70 بالمئة لخفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي بحلول مارس المقبل، بحسب أداة FedWatch .



المصدر: "رصد" لبنان 24
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