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إقتصاد

للمرة الأولى بتكوين تتجاوز الــ 42 ألف دولار.. ما السبب؟

Lebanon 24
04-12-2023 | 16:01
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للمرة الأولى منذ نيسان 2022، تجاوزت العملة المشفرة "بتكوين" حاجز الـ 42 ألف دولار لفترة وجيزة، بعد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية، ورهانات المتداولين على أن واشنطن ستوافق على صناديق مؤشرات التداول لبتكوين في البورصة.
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وسجلت بتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم 42162 دولاراً اليوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ نيسان 2022.

وفي الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش، وصل سعر بتكوين إلى 41754 دولاراً لترتفع 4.4 بالمئة خلال اليوم.

وقال جاستن دانيثان رئيس وحدة تطوير الأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة كي روك، وهي شركة متخصصة في أسواق الأصول الرقمية، إن "الارتفاع بنسبة 50 بالمئة منذ منتصف تشرين الأول‏، "يبدو أنه يمثل تحولاً حاسما بعيداً عن الاتجاه الهبوطي لعام 2022 وأوائل عام 2023".

وارتفعت بتكوين بأكثر من 150 بالمئة حتى الآن هذا العام.


المصدر: عربي 21
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