التضخم في تركيا يرتفع بنحو 60%

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98% في تشرين الثاني الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية تركية.

التضخم صُحب بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل مما يقل قليلاً عن التوقعات، وذلك بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي صدرت اليوم، مشيراً إلى أن التضخم زاد 3.28% على أساس شهري.

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وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63% في تشرين الثاني الماضي، على أن يُنهي العام عند 67%. وفي تشرين الأول السابق، انخفض التضخم السنوي للمرة الأولى خلال 3 أشهر إلى 61.36%.

وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021، ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند 85.51% في تشرين الأول من العام الماضي.

كما فقدت الليرة هذا العام نحو 35% من قيمتها.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى 40% في الشهر السادس لدورة التشديد النقدي. ويأتي هذا الرفع في وقت يكثّف فيه معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة التي تشهد تراجعا في قيمتها.





