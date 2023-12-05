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إقتصاد

تراجع في سعر صفيحة البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

Lebanon 24
05-12-2023 | 02:16
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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 3 الاف ليرة، وارتفع سعر صفيحة المازوت ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.561.000 ليرة لبنانية
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البنزين 98 أوكتان: 1.601.000 ليرة لبنانية 
المازوت: 1.546.000 ليرة لبنانية 
الغاز: 936.000 ليرة
 
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