تراجع في سعر صفيحة البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

Advertisement

تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 3 الاف ليرة، وارتفع سعر صفيحة المازوت ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.561.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.601.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.546.000 ليرة لبنانيةالغاز: 936.000 ليرة