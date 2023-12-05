مبيعات الأسلحة لأكبر 100 شركة في العالم تقترب من 600 مليار دولار

أظهر تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، اليوم، أن إجمالي إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة، بلغ 597 مليار دولار في العام 2022.

جاء ذلك في تقرير سنوي يصدره المعهد المتخصص بالصناعات العسكرية، قال فيه إن رقم المبيعات خلال 2022، جاء أقل بنسبة 3.5 بالمئة عن عام 2021.

وكان هذا الانخفاض بشكل رئيسي نتيجة لانخفاض عائدات الأسلحة بين الشركات الكبرى في الولايات المتحدة؛ وزادت الإيرادات بشكل كبير في آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط.

لوسي بيرو سودرو، مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لـ SIPRI، قالت إن "العديد من شركات الأسلحة واجهت عقبات في التكيف مع الإنتاج للحرب عالية الكثافة، ومع ذلك تم توقيع عقود جديدة من المتوقع أن تترجم إلى إيرادات أعلى في 2023 وما بعده".

وانخفضت إيرادات 42 شركة أمريكية في قائمة أفضل 100 شركة بنسبة 7.9 بالمئة لتصل إلى 302 مليار دولار عام 2022، وهي تمثل 51 بالمئة من إجمالي إيرادات الأسلحة في قائمة أفضل 100 شركة.

ومن بين 42 شركة أمريكية، سجلت 32 شركة انخفاضا في إيرادات الأسلحة على أساس سنوي، ويرجع ذلك في الغالب إلى مشكلات سلسلة التوريد المستمرة ونقص العمالة الناجم عن جائحة كورونا.

وارتفعت إيرادات الأسلحة لـ 22 شركة من آسيا وأوقيانوسيا المدرجة في التصنيف بنسبة 3.1 بالمئة لتصل إلى 134 مليار دولار في 2022.

كما ارتفعت إيرادات الأسلحة لـ 26 شركة ضمن أفضل 100 شركة مقرها في أوروبا بنسبة 0.9 بالمئة لتصل إلى 121 مليار دولار عام 2022.