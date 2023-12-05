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إقتصاد

إعتراف خطير لأحد أكبر المصارف... أخفى مليارات الدولارات!

Lebanon 24
05-12-2023 | 15:18
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اعترف "بنك بيكتيت"، أحد المصارف السويسرية الكبرى بالتآمر مع دافعي الضرائب الأميركيين وآخرين، لإخفاء أكثر من 5.6 مليار دولار من دائرة الإيرادات الداخلية، حسب ما أعلنت وزارة العدل.

وسيدفع المصرف حوالي 122.9 مليون دولار كتعويضات وغرامات كجزء من اتفاق مع المدعين العامين.
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وقالت وزارة العدل إنه بين عامي 2008 و2014، كان لدى المصرف 1637 حساباً نيابة عن عملاء أميركيين، الذين تهربوا بشكل جماعي من حوالي 50.6 مليون دولار من الضرائب الأميركية. (العربية)
 
 

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