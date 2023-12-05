إليكم هذه الأخبار بخصوص الذهب

بعد صعوده لمرتين متتاليتين، تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، من أعلى مستوياتها على الإطلاق في الجلسة السابقة مع استعادة الدولار قوته وإحجام المستثمرين عن التداول الكثيف قبيل بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية التي قد توفر مزيدا من الوضوح حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2018.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 1445 بتوقيت غرينتش. وكان صعد إلى مستوى قياسي بلغ 2135.40 دولار أمس قبل انخفاضه بما يزيد على 100 دولار في يوم واحد ليغلق منخفضا اثنين بالمئة.

ونزلت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 بالمئة إلى 2036.80 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 24.22 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 2.2 بالمئة إلى 896.17 دولار. كما تراجع البلاديوم اثنين بالمئة إلى 956.84 دولار للأوقية.





