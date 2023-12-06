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إقتصاد

أظهرت التقدم الملحوظ في العلاقات.. أرقام اقتصادية من لقاء بوتين وبن زايد

Lebanon 24
06-12-2023 | 09:49
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شغل الجانب الاقتصادي حيزا واسعا من مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي اليوم، حيث أكدا مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاستراتيجية.

واستشهد الرئيسان خلال مباحثاتهما ببيانات عن التجارة والاستثمار، والتي أظهرت التقدم الملحوظ المسجل في العلاقات الاقتصادية في السنوات الماضية.
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وقال الرئيس الروسي، إن الإمارات هي أكبر شريك لروسيا في العالم العربي، مشيرا الى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات ارتفع في العام الماضي بنسبة 67.6%.

وأضاف: "ننفذ مع الإمارات مشاريع كبرى في مجالي النفط والغاز"، لافتا الى أن قرابة مليون سائح من روسيا زاروا الإمارات في العام الماضي.


بدوره، قال الرئيس الإماراتي: الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي وعربي لروسيا، مؤكداً أن بلاده تعد أكبر مستثمر عربي في الاقتصاد الروسي.

وتابع: "تجارتنا غير النفطية مع روسيا ارتفعت بنسبة 109% في 2022".

وكان الرئيس الروسي قد أكد في بداية الاجتماع أن العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى مستوى رفيع وغير مسبوق، من جهته أكد الرئيس الإماراتي أن العلاقات بين موسكو وأبو ظبي تحمل طابعا تاريخيا.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى أبو ظبي في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ويعقد مباحثات تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومن ثم من المقرر أن يتوجه الرئيس الروسي إلى السعودية، حيث سيلتقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. (روسيا اليوم)
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