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إقتصاد

أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع مخزونات البنزين في أميركا

Lebanon 24
06-12-2023 | 16:00
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انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2.5% بعدما أثار ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأميركية مخاوف في الأسواق إزاء حجم الطلب وطغى أثره على أثر التراجع في مخزونات الخام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.96 دولار بما يعادل 2.53 بالمئة إلى 75.27 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.19 دولار أو 3.03 بالمئة إلى 70.14 دولار للبرميل.
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ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 5.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو رقم أكبر بخمسة أمثال من زيادة مليون برميل كان محللون قد توقعوها.

وهبطت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل لتتجاوز كثيرا توقعات المحللين لتراجع 1.4 مليون برميل.

وأغلق كلا الخامين القياسيين أمس الثلاثاء عند أدنى مستوى منذ السادس من تموز في الجلسة السابقة، وانخفض الخام الأميركي لأربعة أيام متتالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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