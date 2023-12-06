Advertisement

إقتصاد

ما هي تسعيرة الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
06-12-2023 | 13:50
A-
A+
Doc-P-1138295-638374928858462725.jpg
Doc-P-1138295-638374928858462725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، على تسعيرة تتراوح ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تراجع في سعر الصرف.. اليكم ما سجله صباح اليوم
lebanon 24
07/12/2023 02:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ"100 ألف" لن تسبب ارتفاعا في سعر الصرف ولا مؤشرات على حدوث تضخم
lebanon 24
07/12/2023 02:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
استقرار في سعر الصرف.. اليكم ما سجله الدولار صباح اليوم
lebanon 24
07/12/2023 02:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هل باتت المصارف قادرة على الانتقال إلى سعر الصرف الفعلي؟
lebanon 24
07/12/2023 02:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24

سعر

الصرف

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2023-12-06
09:49 | 2023-12-06
03:48 | 2023-12-06
03:24 | 2023-12-06
00:35 | 2023-12-06
23:00 | 2023-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24