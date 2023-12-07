في يوم واحد.. أسهم "أمازون" تفقد 26 مليار دولار

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في جلسة أمس الأربعاء، أغلقت المؤشرات الأميركية على خسائر جماعية بضغط من أسهم الشركات الكبرى في قطاعي التكنولوجيا والطاقة ووسط ترقب تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر تشرين الثاني، والمقرر صدوره يوم الجمعة المقبل ليعطي لمحة أكثر شمولاً عن سوق العمل.وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر اليوم عن ADP زيادة الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 103 آلاف وظيفة في تشرين الثاني ، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 130 ألف وظيفة ليعزز التوقعات بأن حملة الفدرالي لرفع الفائدة ساهمت في تهدئة الاقتصاد.أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:تراجع مؤشر الداو جونز بنحو 0.2% أي ما يعادل 70 نقطة في جلسة أمس الأربعاء مسجلاً ثالث خسارة يومية على التوالي. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.6%.كما انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 0.4% مسجلاً ثالث خسارة يومية على التوالي مع تصدر قطاعي الطاقة والتكنولوجيا قائمة الخاسرين.وأغلق سهم Exxon Mobil دون مستويات 100 دولاراً للمرة الأولى له في 9 أشهر، مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 4٪ ، حيث أدى الارتفاع الأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأميركية إلى تفاقم المخاوف بشأن الطلب على الوقود.أسهم Amazonانخفض سهم أمازون بنسبة 1.6% في جلسة أمس الأربعاء لتفقد الشركة 26 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.وأعلنت الشركة خفض الرسوم بشكل حاد على التجار الذين يبيعون الملابس بأسعار تقل عن 20 دولارًا من مستواها البالغ 17%، في خطوة نادرة من قبل شركة التجارة الإلكترونية.ويشير ذلك إلى تطلع Amazon لجذب التجار الذين يبيعون الملابس بتكلفة منخفضة، وهو مجال تتفوق فيه الشركة الصينية الناشئة " SHEIN ".(cnbc)