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إقتصاد
هذا ما سجله الدولار في السوق الموازية صباحاً
Lebanon 24
07-12-2023
|
03:03
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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