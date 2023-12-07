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إقتصاد

هذا ما سجله الدولار في السوق الموازية صباحاً

Lebanon 24
07-12-2023 | 03:03
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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