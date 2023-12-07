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إقتصاد

صافي الاحتياط للمركزي التركي ينخفض بمقدار مليار دولار

Lebanon 24
07-12-2023 | 14:00
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انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي بمقدار 1.03 مليار دولار إلى 34.78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من كانون الأول بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ آذار 2020 في الأسبوع السابق، وفق البيانات الصادرة يوم الخميس.
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وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية 37.11 مليار دولار في أوائل شهر مارس في العام 2020. ومنذ أوائل حزيران، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، بدأت الاحتياطيات تنتعش بعد أن انخفضت حينها إلى قيمة سالبة مقدارها 5.7 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في عام 2002، بحسب وكالة رويترز للأنباء.


المصدر: (رويترز)
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