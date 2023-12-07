صافي الاحتياط للمركزي التركي ينخفض بمقدار مليار دولار

انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي بمقدار 1.03 مليار دولار إلى 34.78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من كانون الأول بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ آذار 2020 في الأسبوع السابق، وفق البيانات الصادرة يوم الخميس.

Advertisement

وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية 37.11 مليار دولار في أوائل شهر مارس في العام 2020. ومنذ أوائل حزيران، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، بدأت الاحتياطيات تنتعش بعد أن انخفضت حينها إلى قيمة سالبة مقدارها 5.7 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في عام 2002، بحسب وكالة رويترز للأنباء.





