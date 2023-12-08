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إقتصاد

أول امرأة ترأس بنك الاستثمار الأوروبي.. من هي نادية كالفينيو؟

Lebanon 24
08-12-2023 | 11:00
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عينت وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينيو، رئيسة جديدة لبنك الاستثمار الأوروبي، وهي أول امرأة ترأس البنك، في لوكسمبورغ.

وقال وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيجيم إن  وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وافقوا على التعيين.
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ويعود الفضل إلى كالفينيو، التي تشغل منصب وزيرة الاقتصاد الإسبانية، منذ 2018، في توجيه اقتصاد بلادها بنجاح خلال أزمة كورونا.

وتشهد إسبانيا أحد أدنى معدلات التضخم في منطقة اليورو .

وبنك الاستثمار الأوروبي، للاتحاد الأوروبي، للتمويل طويل المدى وتملكه الدول الأعضاء في التكتل.

ودور البنك هو تمويل الاستثمارات، التي تساهم في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي، مثل الاقتصادات الوطنية الأكثر استدامة.

وفي 2022، وقع البنك  تمويلات بـ 65.1 مليار يورو  ما يعادل 70.8 مليار دولار.

وذكر البنك الاستثمار الأوروبي أنه أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف، في العالم. وأنه تأسيسه، في  1958، استثمر أكثر من تريليون يورو.

واختيرت كالفينيو، من بين 5 مرشحين، بينهم المفوضة الأوروبية للمنافسة، مارغيت فيستاغر، من الدنمارك.
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