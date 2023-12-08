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إقتصاد

التضخم في ألمانيا يتباطأ .. أدنى مستوى منذ 2021

Lebanon 24
08-12-2023 | 14:00
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تباطأ معدل التضخم في ألمانيا إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الثاني، وبلغ أدنى مستوياته منذ عام 2021، ما يرجح قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة العام المقبل، وفقًا لمؤشرات نشرها معهد "ديستاتيس" للإحصاء الجمعة.

 

وأشار "ديستاتيس" في بيان إلى أن الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك تراجعت بنسبة 0.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر تشرين الأول الذي كان قد سجّل تراجعًا واضحًا إلى 3.8 بالمئة. 

 

ويأتي تراجع التضخم في ألمانيا في سياق تباطؤ الاقتصاد بسبب تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا. 

 

ويستمر التباطؤ في ارتفاع أسعار الخدمات، ووصل إلى 3.4 بالمئة خصوصًا بسبب الاشتراك الرخيص لمستخدمي القطارات والحافلات.

 

وتراجع تضخم أسعار الغذاء للشهر الثامن على التوالي لكنه لا يزال مرتفعًا عند 5.5 بالمئة على أساس سنوي.

 

وتزيد هذه البيانات من احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة مرة أولى في العام 2024، وفق ما تتكهن به الأسواق. (سكاي نيوز)

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