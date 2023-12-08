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إقتصاد

المقاطعة والإضرابات تكبّد "ستاربكس" خسائر كبيرة

Lebanon 24
08-12-2023 | 16:00
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واصلت شركة "ستاربكس" الأميركية خسائرها لليوم 12 مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ المبيعات، حيث تكبدت خسائر بأكثر من 12 مليار دولار في 20 يوما.

 

 وأضرب العمال في مئات الفروع لستاربكس بالولايات المتحدة الأمريكية في 16 تشرين الثاني، مطالبين بتحسين ظروف العمل.

 

وبالتالي تراجعت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 12 مليار دولار خلال 20 يوما، إلى 110 مليارات دولار.

 

وفي 19 تشرين الأول، وبعد أن رفعت "ستاربكس" دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها، بذريعة مناصرتهم لفلسطين تصاعدت الحملات على منصات التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة سلسلة المقاهي الأمريكية الشهيرة في العالم العربي. (الأناضول)

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