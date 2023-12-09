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إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
09-12-2023
|
03:18
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم ما بين 89300 و 89600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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