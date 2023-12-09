إثيوبيا تقترب من التخلف عن سداد إلتزاماتها.. ما السبب؟

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ولطالما اعتُبرت إثيوبيا واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، لكن تراكم أعباء كلفة جائحة كوفيد-19 والحرب الأهلية التي انتهت في الآونة الأخيرة في منطقة تيجراي في الشمال جعل البلاد تجد صعوبة في سداد التزاماتها.وقالت وزارة المالية الإثيوبية إن "الضغوط الحادة للسيولة الخارجية" جعلها تبلغ حاملي السندات بأن وضعها لن يسمح بدفع عوائد سندات بالغة 33 مليون دولار مستحقة في 11 كانون الأول، وهو ما قد يؤدي إلى التخلف عن السداد.وفي بيانٍ لها، أضافت الوزارة: "للأسف، في الوقت القصير المتاح بين بدء المناقشات والموعد القادم لدفع الفائدة، لا يمكن التوصل إلى اتفاق".كذلك، لفتت الوزارة إلى أنها "ستعمل على توسيع التواصل مع حاملي سنداتها الدولية" وستجري اتصالاً الأسبوع المقبل لوضع مقترح محتمل للديون.