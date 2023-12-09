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إقتصاد

لصوص سرقوا من أمازون بضائع بملايين الدولارات.. كيف حصل ذلك

Lebanon 24
09-12-2023 | 23:00
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رفعت أمازون دعوى قضائية على ما أسمته عصابة دولية من اللصوص الذين سرقوا بضائع بملايين الدولارات منها.
العملية تمت عبر سلسلة من عمليات الاحتيال من أجل استرداد الأموال التي تضمنت شراء المنتجات من خلال منصة التجارة الإلكترونية والسعي إلى استرداد الأموال دون إعادة البضائع
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وأعلنت منظمة تدعى REKK خدماتها من أجل استرداد الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها ريديت وديسكورد، وتواصلت مع الجناة عبر تطبيق المراسلة تيليجرام، حسبما ذكرت الشركة في الدعوى القضائية التي رفعتها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية واشنطن.
واتهم ما يقارب من 30 شخصاً من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليونان وليتوانيا وهولندا بصفتهم متهمين بالمخطط، الذي تضمن اختراق أنظمة أمازون الداخلية ورشوة موظفي أمازون من أجل الموافقة على عمليات السداد.



المصدر: سكاي نيوز عربية
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