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إقتصاد

رئيس مؤتمر المناخ: "الفشل ليس خيارًا"

Lebanon 24
10-12-2023 | 08:05
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دعا الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، الدول المشاركة في المؤتمر، اليوم، إلى العمل بجدية أكبر والتحلي بالمرونة وقبول الحلول الوسط للتوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع أزمة تغير المناخ، بما في ذلك طرح صياغة لأول مرة تتعلق بمستقبل الوقود الأحفوري.

 

جاءت دعوة الجابر خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين عند بدء المفاوضين في مناقشة بعض القضايا الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق مثل مستقبل الوقود الأحفوري.

 

وطالب الجابر الدول بتخفيف طموحها بشأن الاتفاق معتبرا أن "الفشل ليس خيارا".

 

وأضاف الجابر: "على الجميع أن يتحلوا بالمرونة... نحن بحاجة إلى إيجاد توافق في الآراء وأرضية مشتركة بشأن الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم".

 
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(سكاي نيوز)
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