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إقتصاد

مع تعافي الدولار.. تراجع في أسعار الذهب

Lebanon 24
11-12-2023 | 02:13
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تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، الاثنين، في ظل ارتفاع الدولار فيما يترقب المستثمرون عددا من الاجتماعات المهمة للبنوك المركزية وصدور بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة.
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قال تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم تريد "تسببت أرقام الوظائف القوية، الجمعة، في إعادة تشكيل التوقعات بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في العام المقبل مما يوفر متنفسا للدولار وعوائد السندات ويفرض بعض الضغط النزولي على الذهب".

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت 199 ألفا الشهر الماضي، وهي أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 180 ألف وظيفة. ودفع التقرير المتداولين إلى تقليص التوقعات بأن المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة في شهر آذار.
وسيتابع المتداولون تقرير أسعار المستهلكين الأميركيين لشهر تشرين الثاني عن كثب بحثا عن مزيد من الأدلة حول أسعار الفائدة قبل بيان المجلس الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات رئيسه جيروم باول الأربعاء.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة هذا الأسبوع. كما سيعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك النرويج والبنك الوطني السويسري اجتماعات السياسة النقدية الخاصة بهم الخميس.

ويتوقع غولدمان ساكس أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة لأول مرة في الربع الثالث من العام المقبل في وقت أبكر من توقعاته السابقة للربع الأخير، مستشهدا بتحسن بيانات التضخم.

ومن شأن أسعار الفائدة المنخفضة دعم الذهب الذي لا يدر عائدا.
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