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إقتصاد

البطالة في تركيا تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات

Lebanon 24
11-12-2023 | 11:00
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تراجع معدل البطالة في تركيا 0.5% على أساس شهري ليسجل 8.5% في تشرين الأول، بالغاً بذلك أدنى مستوياته في عشر سنوات بعد تسجيله انخفاضا على مدار أكثر من عامين.

وانخفض المؤشر المعدل موسميا لنقص الاستفادة من العمالة بنسبة 0.5% إلى 21.3% في الفترة ذاتها، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، الصادرة الاثنين.
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وأظهرت البيانات أن معدل مشاركة القوى العاملة في سوق العمل في تشرين الأول سجل ارتفاعا طفيفا إلى 53.1% من 53.2% في الشهر السابق عليه.

وتراجعت البطالة، التي عُدلت من 9.1% إلى 9% في أيلول خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وبات معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ اشرين الثاني 2012 وابتعد عن أعلى مستوياته في منتصف عام 2020 عندما تخطى 14%.

يذكر أن الليرة التركية هبطت اليوم لأدنى مستوى لها على الإطلاق وتراجعت إلى 29 ليرة لكل دولار.

وهبطت الليرة 35% منذ بداية العام وحتى الآن بعد أن خففت السلطات قبضتها على أسعار الصرف في إطار التحول بقدر أكبر نحو السياسات التقليدية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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