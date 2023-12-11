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إقتصاد
البطالة في تركيا تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات
Lebanon 24
11-12-2023
|
11:00
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تراجع معدل البطالة في تركيا 0.5% على أساس شهري ليسجل 8.5% في تشرين الأول، بالغاً بذلك أدنى مستوياته في عشر سنوات بعد تسجيله انخفاضا على مدار أكثر من عامين.
وانخفض المؤشر المعدل موسميا لنقص الاستفادة من العمالة بنسبة 0.5% إلى 21.3% في الفترة ذاتها، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، الصادرة الاثنين.
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وأظهرت البيانات أن معدل مشاركة القوى العاملة في سوق العمل في تشرين الأول سجل ارتفاعا طفيفا إلى 53.1% من 53.2% في الشهر السابق عليه.
وتراجعت البطالة، التي عُدلت من 9.1% إلى 9% في أيلول خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وبات معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ اشرين الثاني 2012 وابتعد عن أعلى مستوياته في منتصف عام 2020 عندما تخطى 14%.
يذكر أن الليرة التركية هبطت اليوم لأدنى مستوى لها على الإطلاق وتراجعت إلى 29 ليرة لكل دولار.
وهبطت الليرة 35% منذ بداية العام وحتى الآن بعد أن خففت السلطات قبضتها على أسعار الصرف في إطار التحول بقدر أكبر نحو السياسات التقليدية.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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